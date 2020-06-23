高雄市長補選高雄市長補選即將在8月15登場，民進黨早已確定由陳其邁參選，國民黨今日稍早確定徵召李眉蓁出征；而就在最後一刻，根據Ettoday報導，台灣民眾黨決定由高雄市議員吳益政參加補選。

吳益政現為親民黨的高雄市議員，曾於今年立委大選披戰袍代表親民黨競選高雄第6選區立委，因為主打「關鍵少數」，也獲得民眾黨不分區立委候選人蔡壁如等人支持，最後該選區由民進黨趙天麟當選，吳益政未能當選。

(中時電子報)