高雄市長補選 民眾黨推出吳益政參選 21:162020/06/23 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳益政。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選高雄市長補選即將在8月15登場，民進黨早已確定由陳其邁參選，國民黨今日稍早確定徵召李眉蓁出征；而就在最後一刻，根據Ettoday報導，台灣民眾黨決定由高雄市議員吳益政參加補選。 吳益政現為親民黨的高雄市議員，曾於今年立委大選披戰袍代表親民黨競選高雄第6選區立委，因為主打「關鍵少數」，也獲得民眾黨不分區立委候選人蔡壁如等人支持，最後該選區由民進黨趙天麟當選，吳益政未能當選。 (中時電子報) #高雄市長補選 #吳益政 #李眉蓁 #陳其邁 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 李眉蓁找韓國瑜輔選能拉多少票？ 網友給出驚人數字 - 政治 邀約李四川回鍋新北副市長？侯友宜這樣說 - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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