「倒像運動」終於要逼近白宮了。當地時間22日，華盛頓示威者聚集在白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square），試圖拉倒一座美國前總統安德魯．傑克遜（Andrew Jackson）的雕像。不僅如此，他們還在白宮附近豎起臨時路障，成立了一個「黑宮自治區」。

中通社引據「今日俄羅斯」（RT）23日報導，22日晚，示威者們在距離白宮不到2千公尺的街道上，用鐵絲網等路障封鎖街道，試圖效仿西雅圖示威者成立「自治區」。從現場影片可以看到，示威者們搬運路障圍堵街道，並在鐵絲網上掛起一塊木板，上面寫著「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone）。

報導還稱，還有一群示威者聚集在白宮附近的拉法葉廣場，試圖拉倒一座美國第7任總統安德魯．傑克遜的雕像。

示威者22日聚集在白宮附近的拉法葉廣場，試圖拉倒一座美國前總統安德魯．傑克遜（Andrew Jackson）的雕像。（路透）

從現場影片可以看到，示威者在雕像上綁上了繩子，試圖將其拉倒。當地警方隨即增援警力派往該地區，以阻止破壞行為。RT稱，到達現場後，警方似乎使用了胡椒噴霧來驅散人群。

美國總統川普日前在奧克拉荷馬州土爾沙出席競選集會，並於周日（21日）從俄州返回白宮。川普22日晚發推文警告示威者稱，根據退伍軍人紀念保護法案（Veteran’s Memorial Preservation Act），這種行為可被判10年有期徒刑。

川普推文寫道：「許多人在華盛頓被捕，因為他們在拉斐特公園可恥地破壞了宏偉的安德魯．傑克遜雕像，還破壞了街對面聖約翰教堂的外部。根據退伍軍人紀念保護法案，可以判10年監禁。小心！」

同一天，共和黨籍聯邦參議員柯頓也發推文談及此事，並將這些示威者稱為「暴徒」，表示如果華盛頓特區市長鮑澤不能出動警察，川普應該出動聯邦執法力量。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國特勤局當晚通知白宮新聞團成員立即離開白宮。CNN稱，這是一個「極不尋常」的決定，白宮也並未給出解釋。

報導稱，作出這項決定時，白宮對面的拉法葉廣場正在舉行抗議示威。現場的示威者們試圖「拉倒」公園中央的前總統傑克遜的雕像。但最終，這些抗議者被警察趕出了公園。

(中時 )