河莉秀（本名李慶恩）在20幾歲時發現自己想當女生，於是透過變性手術從男兒身變成女人，後來被經紀公司挖掘，成為「最美變性女星」；她曾有一段10年婚姻，離婚後前夫也再婚，對此她表示祝福，更忍不住炫耀已有新男友，「我們已經交往2年」。

南韓最美變姓女星河莉秀近期上節目聊到變性的原因，她說她在國高中都讀男校，從那時候就發現自己喜歡男生，同時也開始交男朋友，且求學期間就會化妝去學校；直到遇到一個交往一年多的男友，兩人吵架要分手時，對方一句「反正你也不會是女人」，讓她下定決心要動手術變成「真正的女人」。

在變性後成為大明星她也很開心，又和當時最愛的Mickey（鄭英鎮）結婚，那時候社會風氣尚未接受「變性人」，Mickey不離不棄陪著她受到言語攻擊，她相當感動，更一度動念要做子宮移植手術；可惜的是，河莉秀經了解後發現程序太繁複，只好先放棄。

節目中，河莉秀聊到前夫去年再婚的事情，看起來有點不捨，但仍祝福他們；而她也自曝已經交男朋友了，目前交往2年，表示等戀情更穩定就會公開。

(中時電子報)