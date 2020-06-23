才剛與中國大陸在加勒萬河谷發生衝突並喪命20人的印度軍方，近來在與巴斯坦的軍事磨擦中又吃了虧。印媒報導，22日印度和巴基斯坦軍隊在拉賈烏里縣（Rajouri）喀什米爾實控線附近再度交火，又造成1名印度士兵死亡。這是印度在近兩星期內與巴國交火而死亡的第3名士兵。

《環球時報》引述《印度快報》(Indian Express)報導，印軍的一名中校稱，巴基斯坦軍方違反停火協議，在當地時間22日下午5時30分左右開始使用小型武器和迫擊炮攻擊印軍，一位名為哈威爾達爾．卡爾基（Havildar Karki）的士兵在襲擊中受重傷不治死亡。印度軍隊也展開了報復性的還擊。

Havildar Dipak Karki made supreme sacrifice in Nowshera Sector, today morning. Deepest condolences to the family. Om Shanti 💐🙏 pic.twitter.com/aXpZaIchHh — Jovial (@TranquilLqd) June 22, 2020

報導稱，當天約下午3月30分巴基斯坦也曾在印巴喀什米爾實控線的另一處地點使用了小型武器和迫擊炮進行攻擊，印度軍隊也給予回擊。

消息人士說，這次喪命的士兵是兩周以來巴國在印巴喀什米爾實控線打死的第3名印度士兵。

報導指出，印巴兩國近來在喀什米爾實控線附近頻頻交火，巴國軍方21日曾報告稱，印度軍隊違反停火協議，於20日晚間對喀什米爾地區巴基斯坦控制邊界沿線開火，導致一名13歲女童死亡，其母親和兄弟受傷。

(中時電子報)