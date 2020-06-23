台南市警察局第一分局近來加強取締東區改裝車，改善機車噪音問題。（南市警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市東區平實公園為民眾運動、休憩好去處，但近來夜間偶有改裝車聚，不僅噪音擾鄰，也影響周邊道路交通安全。台南市警察局第一分局23日邀集交通警察大隊、環保局、監理站等單位，於18時至22時執行聯合稽查，改善問題。

一分局23日晚間於台1線中華東路段後甲圓環處，執行「環警監聯合稽查」專案勤務，加強取締車輛。警方指出，夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗現場噪音，經測量後若超過機動車輛噪音管制標準，可依《噪音管制法》處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

一分局指出，本次聯合稽查勤務共開罰違反《道路交通管理處罰條例》第16、18條改裝車輛43件、召回檢驗23件，環保局現場檢測噪音超標，依《噪音管制法》第11、26條裁罰2件，限期實施複檢。

一分局長鄭榮崑呼籲，汽機車改裝排氣管引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會秩序，更易造成危險，籲車主切勿任意改裝車輛排氣管，維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。

(中時 )