台北松山文創園區旁的大巨蛋，至今已經停工5年之久，而在22日時，台北市政府簽准建照變更，預計最快端午連假後就可以復工，不過其實5年來大巨蛋外觀仍舊不停「長大」，因此被質疑已經快要完工，而台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書表示，曾跟許多議員質疑遠雄擴大解釋公安需求違法復工，但苦無證據。

邱威傑22日晚間在臉書PO文表示，自己在2019年後，只要是跟巨蛋安全檢驗的都審會全都有參與，而關於容留人數、消防通道、防災模擬等等事項，都有做好準備工作，不過因為不是消防與都市設計專家，因此不會「僭越」都審委員專家角色，但會做好監督工作，讓所有議題都充分被討論。

不過，2019年10月14日，巨蛋在許多議員的質疑聲中通過都審，邱威傑表示，「都審過關就表示阻擋巨蛋的最後一顆石頭被搬開了。」但這不代表之前都是徒勞，遠雄集團跟台北市政府已經決定將容留人數改回原本的59,833人。

此外邱威傑提到，「違法復工問題我曾拍了一支影片討論。但這裡必須跟市民報告，雖然2015年起巨蛋就停工了，但遠雄的確是有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工。儘管我與許多議員都曾質疑遠雄擴大解釋公安需求，違法復工，但是除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據。」

而要確認是否有違法復工，邱威傑表示，必須要有建築相關專家來鑑定，雖然市議員曾到現場會勘兩次，不過在有限專業下，無法確認施工項目的正當性，而在四大建築師公會都已經為巨蛋背書的前提下，沒有建築師願意接受我們邀請進行巨蛋鑑定。

最後邱威傑也強調，並不是說四大公會與台北市政府之間有任何不可告人之事。且台北市政府已經簽准建照變更，現在重點應該要放在如何回饋市民、降低周邊環境影響等，並且會持續對大巨蛋監督，確保市府履行承諾。

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(中時電子報)