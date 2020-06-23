每逢端午連假，家家戶戶聚在一起開心吃粽子應景，還有划龍舟競賽，好不熱鬧！粽子絕對是端午節不容錯過的美食，但也因此民眾很容易忽略粽子美味背後的陷阱。其實粽子的油脂含量多，又缺乏天然纖維，容易導致消化道不適或發生便秘問題。

面對高油脂的粽子及腸胃道不適，知名營養師謝宜芳建議，一家大小可以在吃粽子前後補充具有膳食纖維及水果酵素的水果，如木瓜、奇異果，能幫助消化、軟化糞便，進而改善便秘狀況。選對了飯後水果，才能維持腸道好菌相，而擁有健康腸道的同時，面對一年中最熱鬧的節慶之一，才有愉悅的心情和全家人一同歡慶，放肆享受健康、大口吃粽。

謝宜芳營養師說，粽子主材料糯米，本身就不容易消化，再加上肉、脂肪、油脂等材料，在身體內也不容易分解。有些人吃粽子會容易腹脹不舒服，如果吃完粽子後，能夠搭配奇異果一起吃，奇異果的奇異酵素與一般消化酶相比，對於蛋白質有很高的分解能力，可使胃部更快排空，減少食用高蛋白食物後的腹脹感，其他水果例如木瓜也有類似酵素。

奇異果不但能幫助消化粽子，改善腹脹感外，豐富的膳食纖維，也能降低粽子對健康的負面影響。謝宜芳解釋，粽子由於動物油脂高，容易導致血管低密度膽固醇上升，增加心血管疾病風險，膳食纖維正好能減少動物油脂吸收，並且膳食纖維也能促進腸道好菌增生，每天2顆拳頭大的綠色奇異果就可達到一天水果膳食纖維的攝取量（4g至6g），能夠幫助身體促進健康。

謝宜芳補充說明，陸續有研究發現，腸道好菌增加有助於血清素增加，血清素能讓大腦加強正面情緒，簡單來說，藉由膳食纖維提高腸道好菌，有可能讓人比較容易愉悅。因此，在傳統3大節日端午節，開心吃著粽子與家人團聚，再加上水果的膳食纖維，不但營養又健康，心情也會更加輕鬆。

奇異果營養小金礦富含多種營養素，不止可以當水果吃，也可以做成各式各樣小點心，享受美味又能兼顧健康。（圖／NOW健康製作）

謝宜芳再次提醒，由於粽子熱量相當高，千萬不要當作餐間點心，最好在正餐吃，不要再吃白飯與高油脂食物，並且最好能搭配蔬菜一起吃，同時搭配多樣水果，例如木瓜、奇異果、柑橘類等，讓營養能夠均衡攝取，在享受美食當下，身體也不會增加負擔，滿足了口腹之欲，也可以讓心情愉悅。

其中奇異果營養小金礦，營養密度高，富含多種營養素，多層次的口感吃起來清爽又香甜，家庭成員也可以發揮多種巧思，動手將奇異果DIY做成各式各樣健康甜點，有酸酸甜甜的好滋味。例如在夏天做奇異果冰沙就相當合適，吃1口立即消解炎熱帶來的煩躁；也可以放到優格中，當作早餐或點心吃，既健康也沒有負擔。如此一來，在端午大快朵頤放「粽」吃之餘，也能維持營養均衡，同時滿足健康跟美味，健康新主張帶給全家好心情，讓全家人放肆享受健康！

(中時電子報)