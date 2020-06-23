高雄市長補選，民進黨由前行政院副院長陳其邁出征，國民黨今確認徵召高雄市議員李眉蓁參選，「藍白合作」宣告破局，民眾黨今晚發布新聞稿宣布，正式徵召親民黨高雄市議員吳益政參選。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，吳益政表達參與市長補選意願後，民眾黨積極接洽，最終吳益政決定加入民眾黨，代表民眾黨參與高雄市長補選。

民眾黨指出，吳益政已連任五屆市議員，深耕地方並多次獲得公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員，對於高雄在地議題深入研究，符合該黨設定「在地、優秀」候選人形象，同時，也是最能夠實踐「共融社會，國家治理」理念的候選人，經過積極接洽後，吳益政認同黨主席柯文哲理念，願意加入民眾黨，並代表民眾黨參與高雄市長補選一役。

民眾黨表示，吳益政在高雄市的問政表現，絕對有能力針對這些長年累積的弊病，向高雄市民提出專業政策。此外，吳益政長年關心高雄環境、空氣污染議題，協助尋找環境、產業、經濟、地方財政等相關解決方案，期盼這次補選，可以讓第三勢力向南挺進，高雄，需要第三個選項，才能真正改變現況。

吳益政預計明天上午9時前往高雄市選委會登記，由民眾黨立委蔡壁如、張其祿陪同。

(中時 )