為了釐清彰銀常董事否要為自然人等爭議，銀行局主秘童政彰親上火線解答，還拿起白板筆、以圖解方式說明。(洪凱音攝影)

彰銀股東會後爭議餘波盪漾，金管會銀行局主秘童政彰今表示，銀行如設常務董事，應有一定人數具備專業董事資格，但非需全為自然人董事，簡言之，彰銀常董沒有要求一定要自然人董事。

不過，目前董事名單尚未送達金管會，童政彰表示，待收到後再審核。

彰銀常務董事是否合規，金管會就目前法規做3大說明，首先，就立法架構來看，民國107年10年12日修訂銀行負責人準則第9條之架構，其中，第1項及第2項條是規範專業董事（常務董事）資格及人數，至於在第3項，才規範自然人董事資格及人數。

第二，「銀行如設常務董事，應有一定人數之常務董事，具備專業董事資格，而非須全為自然人董事」；第三、「自然人董事應有人數比率，是按全體董事總人數計算」：至於自然人董事人數，於銀行負責人準則第9條第3項中規定，依該項前段所述「銀行董（理）事中．．．．」，即已明確規範是指銀行「所有董事中」自然人董事之比率，而非單指常務董事。

因此，這項法規來看，並未要求金融機構之常務董事會成員，都須為自然人董事。

而彰銀獨董為台新人馬，彰銀上周五晚間11點多發重訊前，台新已向外透露彰銀董事會內容，彰銀工會認為有洩密之嫌；童政彰認為，不論董事、獨董都要以這家公司、員工以及股東最大利益為考量，善盡管理人之責任。

對於彰銀經營權之爭，童政彰表示，彰銀經營權還在司法審理階段，金管會的態度是，維持市場穩定最重要，若台新沒有整併投資標的(彰銀)的意願，應向金管會提處分計畫。

(中時 )