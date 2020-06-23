大陸首個新冠疫苗進入第三期臨床實驗。國藥集團中國生物今日（23日）宣布其研發的新冠滅活疫苗即將在阿聯酋開始國際臨床Ⅲ期研究。由於大陸目前疫情已經得到有效控制，不符合臨床Ⅲ期（在更大人群範圍內評價疫苗的安全性和有效性）的試驗條件，所以公司目前積極推進Ⅲ期臨床的海外合作。

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗在4月12日獲得全大陸第一家臨床試驗批准，相關臨床試驗同時展開。

中國工程院院士鍾南山在日前接受專訪時表示，大陸在新冠疫苗研發方面，是名列世界前茅的；包含RNA疫苗以及全病毒滅活疫苗在內，已經有多款進入第二期的臨床實驗，速度一點都不算慢。他稱，雖然高效的疫苗仍需通過比較才能做出選擇，會耗費較多時間，但今年底之前，應該能做到應付一些緊急狀況。

另外，日前也有陸媒報導指出，北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗生產線正進行正式進入生產前的最後準備，待產線完成後，疫苗生產線批次產量達300萬劑，量產後年產量更能達到1至1.2億劑。此外，武漢生物製品研究所也以同步速度在建設新冠滅活疫苗生產線，預計在6月底至7月初完成，屆時這兩個產線的疫苗產能加起來達到2億劑，確保疫苗足以提供大多人使用。

(中時 )