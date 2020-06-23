世界衛生組織(WHO)最近又發出警告，指出新冠肺炎疫情即將再爆發一波新高峰，現在只要打開電視，新聞幾乎都在播報每日確診及死亡人數，以及確診患者的活動足跡等，讓人不免心情擔憂。資深耳鼻喉科醫師李宏信在門診觀察發現，因為壓力大、焦慮心情造成耳鳴新發及惡化的患者越來越多，日前就有1名任職百貨專櫃的櫃姐，因每日都須接觸大量人群，擔心自己也有染疫風險，甚至可能面臨失業，在焦慮的情緒與龐大的壓力下，更出現耳鳴症狀干擾生活。

李宏信表示，許多民眾以為耳鳴是老年人的專利，其實不然，上述個案年紀僅40歲，發病原因推估與壓力、緊張、焦慮等情緒有關。患者在就醫時，自述因工作需要與客人近距離接觸，雖然全程都有配戴口罩，但經常對著疫情新聞緊盯不放，約3周前開始出現了嚴重的耳鳴狀況，才緊急就醫治療。

一般而言，耳鳴可以分為外耳性耳鳴、中耳性耳鳴、內耳性耳鳴、精神官能性耳鳴等多種。外耳性耳鳴與耳道病變、外來異物置入有關；中耳性耳鳴多半由急、慢性中耳炎所引發；內耳性耳鳴則與噪音傷害、藥物中毒、血管病變等相關；精神官能性耳鳴，則是因工作壓力大、緊張、焦慮、自律神經失調所引起，個案中的婦人就屬此類。

李宏信解釋，緊張、壓力誘發耳鳴的機轉，目前醫界定調為因內耳血管過度收縮，導致血流不暢、神經退化，進而出現耳鳴的情形。在治療上，以內耳神經復活的藥物為主，促進血液循環，幫助神經營養再生，療程一般視嚴重程度與發病長短而定，短則1個月，長則半年不等。同時，由壓力引發耳鳴的患者，本身生活節奏多半較緊繃，一旦因為耳鳴嚴重影響生活步調，反而更為焦慮，如此惡性循環下，身心失調，耳鳴便一直揮之不去，因此除了藥物治療外，也要搭配生活作息的放鬆及解除壓力與焦慮才能改善。

至於其他耳鳴原因，在治療時除了內耳復甦的藥物外，會搭配使促進神經功能的維他命，或是輕度的鎮定劑等。李宏信醫師強調，耳鳴並非不治之症，但因絕大多數的耳鳴症狀，都不能由儀器檢測出來，而是仰賴患者本身的描述做進一步的判斷，因此，當自身或是家中長輩患有耳鳴時，可多加留意：（1）症狀發作時是單側耳鳴或是雙側齊發。（2）是連續聲響或是間斷聲響。（3）音色是什麼，如：蟬鳴聲、嗡嗡聲、滴答聲等。（4）何時發作、發作的頻率。（5）困擾程度：安靜時才聽得到、平時就聽得到、吵雜環境中也聽得到。建議患者發病時可針對以上幾點加以記錄，有助醫師判斷病情。

最後，家醫科李政道醫師提醒，耳鳴患者一定要規律服藥，觀看疫情相關新聞也最好不要超過30分鐘，以免造成情緒過度起伏。此外，飲食上需避免食用刺激性食物，如：咖啡、辛辣物等；生活上也要避免過度疲勞；同時盡量遠離喧鬧或吵雜的環境中，如此才能擺脫耳鳴的糾纏。

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(中時電子報)