釣魚台爭議延燒，宜蘭縣議會搶先在日本沖繩縣石垣市議會之前，將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，但保釣行動尚未開始，今天（23日）傳出蘇澳籍一艘漁船，在台日漁業協議作業範圍內，遭2艘日本巡邏艇拍照，並要求不能作業。

據了解，蘇澳籍漁船「盛福16號」，是在南方澳東北方約63浬處、台日漁業協議海域中作業，上午10時許，「盛」船遭遇2艘日本巡邏艇，船長請電台連絡海巡護漁，但海巡尚未抵達前，日巡邏艇已經離開，因此無須海巡協助，船上人員均安。

(中時 )