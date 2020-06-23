1名網友在爆料公社表示，早上騎車要帶小孩上課時，竟在轉角遇到「翁」，險些在騎乘轉彎時，煞車不急直接撞上，閃過老翁後開始等待紅綠燈，斜眼觀看卻發現老翁已將板凳放置彎道處上，還悠閒的翹起二郎腿剪指腳。原po不禁納悶，若是其他人騎乘經過，不慎撞倒在地，究竟是要罪責歸咎誰身上呢？

早上要騎車載送愛子上課時，差點煞車不及直接撞到人，因為巷口的轉彎道處上，有位老翁將小板凳放置轉彎道路上，悠閒翹著兩郎腿剪起腳指甲來。（爆料公社社員提供／林俊翰翻攝）

原PO氣憤的在爆料公社發文表示，早上要騎車載送愛子上課時，差點煞車不及直接撞到人，因為巷口的轉彎道處上，有位老翁將小板凳放置轉彎道路上，悠閒翹著兩郎腿剪起腳指甲來，還完全沒有任何危機意識。

巷口轉角處應當是多數車輛的必經之路，然而老翁此舉不但造成騎士危險，也使得自己隨時會被行經過的車輛撞上，原PO認為老翁即使年歲已高，也不可以沒觀念成為馬路3寶，造成騎士們的困擾，這樣撞到的人不就自認倒楣而已。

網友表示，老人的觀念：「我是老人應該要禮讓我」，也有網友認為有詐分析說：「年紀大了，出來賺錢的，狠撈一筆，就看誰倒霉了」、「10年前聽過，在附近有些子女會故意放老人出去碰瓷賺錢的，碰一次大都賠30萬左右」，有些網友替老翁辯解：「去幫忙勸一下，老伯伯或許就會往內移，或許直接回家」、「老人家不知道那麼多，妳若有心就直接告知他就好」。

(中時電子報)