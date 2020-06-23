廣達旗下資料中心解決方案自有品牌雲達宣布，加入美國Open RAN政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），也是唯一的台灣業者。雲達表示，該聯盟由全球45家領導性電信業者與供應商組成，促進開放式、可互通的無線接取網路（RAN）使用，躋身Open RAN政策聯盟，等於拿到進入美國5G國家隊的門票。

雲達表示，Open RAN政策聯盟為美國政府政策建言單位之一，成立宗旨為確保美國在新世代網路建構上能引領全球，聯盟提倡由聯邦政府投入資源、支持先進無線電技術的研發，秉持開放、創新的基本原則，降低技術導入門檻、促進業界良性競爭，避免產業龍頭寡佔的局面。 雲達強調，3G及4G都是由電信設備業者推動，無法即時按照需求彈性部署，5G來臨讓業界發展開放無線接取網路（Open RAN）的標準及技術規格，重新定義無線電、硬體和軟體間的開放介面以擴大供應鏈，雲達近10年來和雲端服務業者合作，已預知雲端應用將擴及電信市場及邊緣運算，也因此5G來臨時，雲達即與全球夥伴共同推動RAN的開放。

雲達過去已提供硬體設備給日本樂天電信的雲端原生行動網路使用，並且參與開放式網路自動化平台基於機器學習的資料湖泊（Data Lake）計畫，此外，雲達也是電信基礎架構專案的成員以及開放無線接取網路聯盟的貢獻者，上述兩個組織都致力於發展可互通的開放式界面，以加速實現Open RAN。

Open RAN政策聯盟的創始成員包括Airspan、Altiostar、AT&T、亞馬遜AWS、思科、康普、戴爾、DISH Network、臉書、富士通、谷歌、IBM、英特爾、瞻博網路、Mavenir、微軟、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、甲骨文、Parallel Wireless、高通、日本樂天電信、三星、Telefonica、US Ignite、Verizon、VMWare、Vodafone、World Wide Technology以及XCOM-Labs。

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