「新兩岸論述」淡化九二共識？江啟臣：全代會後真正定案 21:442020/06/23 中時 戴上容、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨祕書長李乾龍23日晚間於新北市三重區的家中舉辦餐敘，邀請歷任黨主席與會溝通兩岸論述，結束後出席的現任黨主席江啟臣（右起）陪同前主席吳伯雄及祕書長李乾龍步出大樓。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣主導的國民黨「新兩岸論述」淡化「九二共識」引發黨內質疑，國民黨祕書長李乾龍23日晚間邀前現任黨主席聚餐，馬英九、吳敦義未到場，江啟臣回應，平常都可以交換意見，那大家所關心的兩岸論述、或者九二共識的問題，現在改委會提出版本只是為未來徵詢做基礎，真正要定案，要等到全代會。 江啟臣說，但這議題目前連中常會都還沒有討論，會在未來兩個月時間到基層聽取黨代表、黨員意見，討論內容不是只有兩岸論述，還包括組織、青年發展還有財務部分做討論。 (中時 ) #江啟臣 #兩岸論述 #國民黨 #九二共識 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 李眉蓁找韓國瑜輔選能拉多少票？ 網友給出驚人數字 - 政治 邀約李四川回鍋新北副市長？侯友宜這樣說 - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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