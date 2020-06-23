國民黨主席江啟臣主導的國民黨「新兩岸論述」淡化「九二共識」引發黨內質疑，國民黨祕書長李乾龍23日晚間邀前現任黨主席聚餐，馬英九、吳敦義未到場，江啟臣回應，平常都可以交換意見，那大家所關心的兩岸論述、或者九二共識的問題，現在改委會提出版本只是為未來徵詢做基礎，真正要定案，要等到全代會。

江啟臣說，但這議題目前連中常會都還沒有討論，會在未來兩個月時間到基層聽取黨代表、黨員意見，討論內容不是只有兩岸論述，還包括組織、青年發展還有財務部分做討論。

(中時 )