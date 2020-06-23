國民黨主席江啟臣主導的國民黨「新兩岸論述」引發黨內質疑，國民黨祕書長李乾龍23日晚間邀前現任黨主席聚餐，面對兩岸議題，吳伯雄表示，這是很重要的問題，江啟臣剛在會中提及，他將下鄉廣泛徵求各方意見，相信江啟臣是有非常好的智慧與經驗，能夠讓大家的意見凝聚在一起。

吳伯雄在席間當面和江啟臣說，九二共識的可貴在於兩岸求同存異，擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信九二共識可為兩岸共創雙贏局面。

吳伯雄表示，前總統馬英九、前副總統連戰等過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江啟臣應好好尊重參考他們的意見。

吳伯雄認為，他個人也參與過兩岸的交流合作，深信雙方政治互信的重要性，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流，只要堅定守住中華民國憲法精神，九二共識不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻。

(中時 )