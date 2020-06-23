在白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）澄清陸中貿易協議尚未結束之後，美股週二開盤上漲逾2百點。以下是周二美國東部時間上午9:30開盤後不久美國指數的報價：道瓊斯工業平均指數：26,248.91，上升0.9％（224點），標爾500：3,140.48，上漲0.7％，那斯達克綜合指數：10,114.92，上漲0.6％。

銀行股普遍上漲。摩根大通、花旗集團、富國銀行和美國銀行的股價均上漲了2％以上。與重新開放經濟直接相關的Gap，Kohl’s和Nordstrom等零售商都至少上漲了2％。米高梅和永利渡假村各上漲2％以上。

納瓦羅在一份聲明中說：「我的評論被無理取鬧。」「他們與第一階段貿易協議毫無關係，該協議仍在繼續。」

川普總統還發推文說，現有的貿易協議仍然存在。

納瓦羅周一在福斯新聞的「故事」上接受詩訪後，道指期貨一夜之間下跌了約400點 。

福斯（Fox）的瑪莎·麥卡勒姆（Martha MacCallum）問：「您認為總統有點……我的意思是，他顯然真的很想盡可能地堅持這項貿易協議。他希望他們兌現承諾，因為該貿易協議已經取得了進展，但是鑑於發生的一切以及您剛剛列出的所有內容，這一切結束了嗎？」

「結束了。是的，」納瓦羅回答。

納瓦羅在隨後迅速撤回了他的評論，他說：「我只是在說大陸對病毒的起源撒謊並在世界上造成了大流行之後，對我們現在缺乏信任。」

納瓦羅在接受福斯採訪時說，「轉折點」是在美國聽到有關大陸冠狀病毒爆發的消息時出現的。納瓦羅聲稱，政府僅在1月15日簽署了華盛頓與北京之間的貿易協議後才聽說這種病毒。

Leuthold Group首席投資策略師吉姆•保爾森（Jim Paulsen）對CNBC表示：「今天的信息可能是病毒和牛市可以共存。」「儘管週末有超過30,000例新冠肺炎病例發生，而且會持續增加的報導，但股市還是取得了強勁增長。市場行動似乎表明，儘管該國可能會出現斑點或暫時性的病毒激增，但投資者仍希望經濟在未來幾個月繼續改善。」

(中時電子報)