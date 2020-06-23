「免費公車政策是該檢討了！」市議員謝明源23日在市政總質詢時說，預算從2011年的8億元到2018年暴增為26億元，台中市長盧秀燕上任再加碼推出「雙十吃到飽」，預算規模增到31億元，公車搭乘率停滯在6％，卻吸引18家公車業者，比台北、新北市還多出3到4家，目前六都僅台中市尚未發行「市民卡」，促市府加速檢討免費政策並推動市民卡。

市長盧秀燕指出，針對市民卡的部份她不是不做，但要以何種形式推動，甚至要做到讓市民喜歡用甚至可長可久地用才重要，會再進行討論。

謝明源說，台中公車運能少，公車搭乘的便利性比不上台北市及新北市，卻有多達18家公車業者，比台北市14家、新北市15家還多，更是六都中公車業者最多，免費公車政策值得加速檢討。免費公車應有限調整優惠對象限市民享有，盧團隊去年12月曾表示會研究討論，但研究至今，交通局還是以沒有實名制的電子票證，無法判別市民與非市民身份回應。

謝明源表示，從台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市的市民卡，可以發現市民卡通常結合在地交通運輸優惠，在地商家優惠以及各城市自有場館及設施之優惠，把市民卡與在地需求結合，更提高城市認同，各方互蒙其利，何樂不為。

謝明源指出，台中是六都中唯一沒有發行市民卡的直轄市，之前台中有發行量高達150萬張的花博卡，若當時直接將之轉換為市民卡善加利用，即能推動，可惜盧市長因政治考量錯失良機，後續利用都沒有下文，若能善用花博卡轉型為市民卡，免費公車僅「市民限定」，還可以省下更多經費。

邱素貞說，外縣市民眾來台中未納稅，搭公車卻不收錢，顯然沒道理，況且外縣市民眾也沒選票，盼盧秀燕任內催生市民卡，也善用花博卡再利用，加速推動。

交通局長葉昭甫指出，花博卡涵括於2018花博門票代售暨入口驗票委託服務案內，因該案委辦廠商於108年8月提起花博新優惠政策履約爭議申請，導致影響相關結算驗收等作業，已於109年4月底完成該履約爭議案，並進行續行結算驗收。

(中時 )