新冠病毒Covid-19已經流行6個多月，雖然在西歐部分地區，新感染的比例已經下降，但是包括美國在內的許多大國，病例仍然持續增加，全球的感染數有回升的情況。

美聯社報導，印度的新冠病毒疫情沒有被控制，每天約以1.5萬個新感染病例在增加，週二開始，印度一些省份正在考慮採取新的鎖定措施，以阻止病毒的擴散。印度政府相當為難，長期的封鎖使經濟陷入困境，因此早些時候取消了全國範圍內的封鎖，但是疫情可能因此無法降低。

印度鄰國巴基斯坦情況更差，醫院正在拒絕病人，因為早已人滿為患；但是與印度相同，經濟壓力迫使巴基斯坦開放邊境交通。

墨西哥、哥倫比亞和印尼的新病例也急劇上升。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，巴西是最沒管制疫情的國家，已有110萬例以上的病例，造成5.1萬人死亡。而受到的影響最大的國家是全球霸主美國，而有230萬起病例，12.2萬人死亡。

在美國，隨著各州的重新開放，以及許多美國人隨著天氣熱而不再配戴口罩，美國南部和西部的病例正在激增，但是人們的警覺心卻正在減弱。

世界衛生組織緊急情況負責人邁克·萊恩（Michael Ryan）博士表示，許多國家的住院病人和死亡人數都在大幅增加，這與大家已經不再警覺有關。

他說：「許多大國又出現更多的新冠疫情，再次達到高峰。」

世衛組織秘書長譚德塞說，全世界費時3個多月的時間，才出現100萬例確診感染病例，而最近僅花了8天的時間，增加100萬起病例。

他說：「我們現在面臨的最大威脅不是病毒本身，而是全球缺乏團結，也沒有全球領導者。」他似乎批評的是美國。

即使一些防疫工作不錯的國家，也有疫情重起的現象。

比如說澳洲，維多利亞省週二報告了17起新病例，導致墨爾本有2所小學關閉。省長丹尼爾·安德魯斯（Daniel Andrews）表示，新案件可能顯示新的社區傳播。

中國大陸也是，北京出現13起新病例，許多區關閉。

韓國有46起新病例，其中30起與國際入境者有關。

沙烏地阿拉伯表示，今年的伊斯蘭教聖地朝聖之旅不會取消，但只允許「非常少數」的參加。麥加朝聖傳統上，會吸引世界各地的約200萬名穆斯林，在麥加進行了為期5天的禮拜儀式。

根據約翰·霍普金斯大學的統計，在全球範圍內，已經確認有900萬人感染了該病毒，並且造成47.2萬人死亡，但是真實數字還要比這個更高。

(中時電子報)