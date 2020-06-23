6月起台灣進入「防疫新生活」運動後，又再度掀起醫療口罩瘋搶熱潮，儘管各大店商通路陸續開賣，「中衛口罩」始終都被秒殺。有民眾好奇，到底中衛有什麼特色，讓大家都趨之若鶩？網友曝真實原因，中衛口罩全因顏色花樣眾多，讓大家有更多選擇。

在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文說，「我想問一下為什麼大家都鍾情中衛口罩？」表示在新冠疫情之前，家裡去藥局買口罩，有什麼就買什麼，大家為何要執迷於中衛口罩？

貼文一出，網友點出關鍵就在中衛口罩「顏色種類」太多了！許多人認為，其實就口罩而言，各廠牌也都差不了多少，只是在疫情期間，中衛口罩曝光度大增，加上又有眾多花色可選擇，因此變得特別搶手。網友表示「因為顏色、花樣多唄，加上眾人堆就跟風搶了」、「因為色彩所以搶中衛！」、「中衛只是有很多顏色，圖案而已」。

有網友坦言，是因為疫情關係才認識中衛公司，而政府藥局實名制口罩顏色多為「淡藍、淡綠、白」3色而已，因想戴不同顏色，於是選擇中衛。也有其他人認為，「中衛大廠，花樣多，品質好」、「個人本來就只認識中衛，因為常在momo、好市多購物」、「因為之前都在好市多買，習慣了」、「因為外面有收縮封膜，耐放耐潮」。

不過，也有人不以為意，畢竟口罩到頭來只是民生用品而已。網友表示「我也覺得奇怪，幹嘛一定要中衛」、「我沒有喔，我不鍾情中衛」、「真的我也不懂，只是生活用品，口罩用完，最後還是在垃圾桶裡面」。

(中時電子報)