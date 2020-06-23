在外貿協會搭橋下，「日本樂天台灣館振興方案」實體暨線上說明會23日於台北國際會議中心舉辦，吸引136家廠商熱情參與，其中不乏如統一超商、華新醫材、康那香、森田生醫、天賜爾生物科技等知名企業。

貿協表示，在全球各地的疫情緩和下來之前，一直到後疫情時代，跨境數位貿易都會是一個不可或缺的拓展海外市場重要途徑，加上台灣廠商向來對銷往日本興趣極高，此次「日本樂天台灣館振興方案」，可以說是為我商打開進入日本電商市場的大門。

貿協多年來致力於輔導廠商發展數位貿易，深知廠商經營海外電商平台的難處，此次台灣館案特與台灣樂天合作，除讓台灣廠商免於在日本註冊公司行號、免保證金上架日本樂天，甚至提供商品文案翻譯及上架、跨境物流(國際運費由專案支付)、日文在線客服等全方位服務，排除台灣業者上架日本電商平台的種種困難，透過跨境電商方式進入日本市場。

日本樂天國際電商代表吳俞輝則透過越洋連線直播，向台灣廠商介紹日本市場特色及當地最受歡迎的台灣產品，以日本樂天後台大數據資料來看，最具銷售潛力以伴手禮相關品項，如鳳梨酥、水果乾、芒果布丁、泡麵、凍頂烏龍茶等產品，是台灣廠商可多把握的商機。

(工商 )