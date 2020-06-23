德國一名32歲女子莎拉（Sarah H），2016年遭男友艾索（Axel G）鞭打死亡，2017年艾索因「人身傷害致死罪」，被判處5年有期徒刑，艾索不服提出上訴，根據最新判決，法院上周改判「鞭打被害人」、「企圖拒捕」兩項罪名成立，僅處1350歐元（約台幣4.5萬）罰款。

2015年莎拉曾參加德國當地的戀愛實境秀，小有名氣的她在網路上認識51歲的艾索，兩人交往一年後，莎拉被發現全身赤裸死在床上，艾索被逮捕後坦承，將莎拉全身赤裸綁在床上，用皮革製的鞭子抽打她，聲稱是對女友的「教訓」，期間甚至不讓莎拉喝水，導致死亡。

原本的判決經上訴後，改判罰1350歐元，原因是屍體在莎拉死後數周，才被發現，法院無法得知莎拉確切死因，法院甚至判決，艾索被關押期間可獲得國賠。

判決出爐後引起德國網友怒氣，認為很明顯是艾索害死莎拉，代表德國法律有巨大漏洞；德國媒體也在報導中指出，「該案事實清楚，被告還虐待女性，應該嚴判，而非偏向施暴者」。

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(中時電子報)