祥儀企業以製造機器人產品聞名，23日攜手科技部中部科學園區管理局及台中市政府教育局舉行捐贈儀式。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

祥儀企業以製造機器人產品聞名，23日祥儀慈善文教基金會攜手科技部中部科學園區管理局及台中市政府教育局，捐贈400套科技寶自走車套件給台中市22校及南投、彰化、嘉義地區6校，共計28所學校；期盼從國小、國中到高中職全齡扎根，展現跨域推動科技教育能量。

教育局長楊振昇說，感謝祥儀慈善文教基金會與中科管理局對學校推動科技教育的協助，除捐贈科技寶教具之外，還提供教師增能研習及辦理機器人競賽，展現產學合作新模式。

教育局指出，祥儀慈善文教基金會推出自有品牌科技教具Cagebot科技寶，在市府鼎力支持下，串聯大台中地區高中以下學校，並結合「科技部中部科學園區管理局補(捐)助衛星基地推動智慧機器人計畫」。

今天由祥儀慈善文教基金會捐贈科技寶自走車創客套件，搭配培訓課程，扶植新創團隊進行教師增能研習，鏈結國際機器人競賽，以擴增捐贈裝備延伸價值，打造迎接新世代的AI科技人才。

教育局表示，祥儀慈善文教基金會由祥儀企業於2018年成立，負責擘劃機器人多元教育推廣平台，2018、2019連續舉辦兩屆TIRT全能機器人國際邀請賽，打造超過30萬人次的科技教育盛會。

捐贈的自有品牌科技寶Cagebot，積木多達上百種不同套件，結構穩固耐損耗、承重力強，彎曲套件可達成更多形體要求，讓機器人能應付各種任務需求，也能與各積體電路系統如Arduino、Raspberry Pi、Micro：bit等搭配，甚至搭載ROS系統，打造小型工業生產線或無人車感測系統，多元靈活很適合應用教學。

(中時 )