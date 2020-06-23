高雄市長補選，民進黨由前行政院副院長陳其邁出征，國民黨今確認徵召高雄市議員李眉蓁參選，民眾黨今晚也宣布徵召親民黨籍市議員吳益政投入補選。對於吳益政代表民眾黨參選，民進黨高雄市立委許智傑表示，吳益政過去是親民黨，藍營票源較多，這對陳其邁是加分。許智傑也呼籲，如果市議員登記參選市長補選，就應該辭去議員職務，展現對選舉負責。

前高雄市長韓國瑜因帶職參選引發市民不滿，發起罷免案投票通過，如今國民黨及民眾黨都徵召現任高雄市議員參選，許智傑呼籲，一旦登記成為補選參選人，就應該要辭掉原本職務，這才是有承擔且對選舉負責的表現。

對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，吳益政是否請辭市議員，明天登記參選時一併回應。

民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，每個政黨對市民展現施政的決心，是否要辭掉原職務參選交由社會公評，對民進黨而言，陳其邁無懈可擊，沒有帶職參選的問題。

吳益政代表民眾黨投入補選，外界解讀藍營分裂對綠營有利，趙天麟說，吳益政是優質議員，市政論述能力強，不會界定為藍營分裂，民進黨還是會戰戰兢兢，用最高強度準備選戰，也希望補選期間各候選人可以進入市政深入討論。

(中時 )