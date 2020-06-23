高雄市長將進行補選，藍營推出的候選人李眉蓁，傳出李眉蓁父親和韓國瑜交情要好，被認為是挺韓的韓家軍，江啟臣回應，無論是市長還是總統，都代表著國民黨，國民黨員大家都是挺國民黨支持的候選人，大家要把問題聚焦在怎麼讓高雄市更好，這才是補選重點。

媒體詢問，針對黨內的放話文化？江啟臣表示，任何的意見都歡迎大家拿出來談，但是不需要用匿名方式，尤其如果是針對特定議題，都應該很光明的、正大的來表達意見，這樣對於溝通才有幫助。

(中時 )