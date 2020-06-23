「韓家軍」李眉蓁投入高雄市長補選 江啟臣：都代表藍營 22:242020/06/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「韓家軍」李眉蓁投入高雄市長補選 江啟臣（右）：都代表藍營（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長將進行補選，藍營推出的候選人李眉蓁，傳出李眉蓁父親和韓國瑜交情要好，被認為是挺韓的韓家軍，江啟臣回應，無論是市長還是總統，都代表著國民黨，國民黨員大家都是挺國民黨支持的候選人，大家要把問題聚焦在怎麼讓高雄市更好，這才是補選重點。 媒體詢問，針對黨內的放話文化？江啟臣表示，任何的意見都歡迎大家拿出來談，但是不需要用匿名方式，尤其如果是針對特定議題，都應該很光明的、正大的來表達意見，這樣對於溝通才有幫助。 (中時 ) #市長 #補選 #江啟臣 #國民黨 #意見 #李眉蓁 #韓家軍 #高雄 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 李眉蓁找韓國瑜輔選能拉多少票？ 網友給出驚人數字 - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 邀約李四川回鍋新北副市長？侯友宜這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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