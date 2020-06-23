（MIT防疫產品罩全球，貿協辦理MIT口罩及防護衣視訊洽談。圖／貿協提供）

外貿協會自4月起，辦理一系列防疫產品線上發表會，成功吸引全球廣大買主關注；6月打鐵趁熱啟動視訊洽談列車，從單向傳遞資訊轉為雙向互動洽談；除讓我商能更直接了解全球不同市場的需求狀況，也讓雙方就產能、交期、認證需求等細節更進一步的交流。

貿協指出，首場MIT口罩及防護衣視訊洽談會，詢問熱潮絡繹不絕。為使目前仍為疫情重災區的美加、巴西等歐美市場買主亦能受惠，貿協更加碼針對美洲及歐亞兩大地區進行二場洽談會，與會台灣知名大廠中衛、康那香、恆大、華新醫材，產品創新吸睛的易廷企業、普惠醫工、格安德工業，領先布局的善存科技等8家口罩廠，以及宏遠興業及國家隊成員興采、南緯、薛長興、旭榮及聚陽共6家防護衣供應商亦共襄盛舉，吸引日、美、加、巴西等共計21國、50位買主參與。

全球買主包括年營業額近五億美元的日本醫療機器業務龍頭「山下醫科」、加拿大大型華人超市T&T Supermarket Inc.及Kuo Hua Trading Company Ltd等。

其中善存科技於疫情爆發初期即積極布局，率先取得美國食藥署FDA及歐盟CE認證，讓品質的保證更有力度，並省去認證細節溝通，加速與買主洽談進程。易廷企業的口罩產品，結合科技導入智慧溯源系統，大大提升買主對產品品質的信心。大廠康那香因其品牌悠久且產品豐富多樣，除因應疫情的口罩產品受到關注，其衛生棉、濕巾及尿布等產品也成為加拿大買主有意洽談標的。

不少買主表示，雖然現在各國陸續皆開始進行口罩生產，然在價格競爭下也逐漸顯出品質差異，於防疫安全性等諸多考量下，仍不排除考慮將訂單放在品質較穩定的台灣。

防護衣部分，國家隊成員聚陽及興采，因持有美國FDA認證，拓銷上相當具利基；興采更領先全球技術，將強化纖維材質應用於隔離衣，有別於傳統不織布材質、具有優異的抗拉扯能力可因應現場各種緊急狀況，亦吸引西班牙、波蘭、日本、新加坡和孟加拉等買主前來洽談。

德國買主ZETC Global Business GmbH & Co.KG及日本龍頭買主山下醫科均對台灣防疫產品的高品質深表肯定，有意與我商建立長期合作關係；Z商更有意協助我商申請CE認證之流程。

(工商 )