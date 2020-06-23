面對新冠肺炎疫情，順德工業（2351）副總陳朝興23日在股東常會後表示，公司今年度資本支出，除南投新廠正在建廠外，設備投資將暫緩一下或設備有需求再投資。至於興建中的南投電子三廠（或稱H棟），順德投資3.5億元，籌建新廠，預定明年第三季至明年底之前完工生產，為未來營運做好準備。

至於新產品布局，順德正開發包括車輛的先進駕駛輔助系統（ADAS）及電源管理系統等產品所需導線架幾十款新產品，預定今年底、明年陸續推出，明年及後年將會有開發結果。 這波疫情，因居家辦公及遠端伺服器很夯，順德導線架用於消費性產品，例如，記憶體及快閃記憶體所需導線架訂單，因轉單與補貨效益，今年上半年訂單還不錯，但在轉單與補貨效益結束後，預料下半年訂單會降下來。

由於各車廠遍布全球，各地封城及零組件供應「斷鏈」，耐久財的汽車目前銷售量較差，也影響公司營運占比三、四成的汽車電子導線架接單，順德還需要時間調整產能因應。

台灣區電電公會23日公布旗下電子相關產業今年下半年營運，恐比去年同期下降10％的警訊。陳朝興說，電子相關產業今年上半年營運，還可以的原因，主要是轉單與補貨潮，加上客戶第三季消耗庫存，使得下半年下單相對保守，等客戶消耗庫存之後，預估第四季訂單才會好。

順德旗下德輝科技生產手機鏡頭模組音圈馬達彈片（VCM），終端直接手機客戶，包括華為、小米、OPPO，及Vivo大陸四大手機品牌，今年上半年營收還不錯；另南韓三星也是德輝間接VCM的手機客戶。 順德2019年度合併營收88.39億元、年減 15.14％，稅後淨利約4.92億元、年減40.69％，EPS 2.7元，低於2018年度4.55元。順德董事長陳朝雄23日主持順德股東會，會中除了通過去年度股利，每股將配息1.8元，也補選一席獨董，由雲科大企管系教授鍾從定當選。

面對2020年展望，陳朝雄表示，目前總體經濟發展，除仍受貿易保護意識高漲而受阻外，再逢新冠肺炎疫情肆虐，集團將累積研發的質量，投入製程效率的改善，及生產良率的精進，以滿足利基產品產能的需求。至於順德已執行擴建廠房計畫，可增加高階產品的生產規模。

(工商 )