隨著各國重新開放經濟活動，包括石油與銅等原物料價格持續大漲，投資人認為這是全球經濟回復成長的速度超過外界預期的證據。

各國為阻止新冠肺炎疫情擴散而執行嚴厲封閉措施，一度令大宗商品價格重挫，但全球陸續解除封閉措施後讓商品價格回升，對像銅礦商自由港麥克墨倫（Freeport-McMoRan）和能源巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）等來說是喜訊。

這些礦商與油商之前受疫情衝擊，紛紛減少供應來面對需求萎縮。

由於市場供應減少與全球製造業景氣因素變動大，讓商品價格波動起伏，投資人必須緊盯行情變化。

各國工廠恢復生產、各航線上充滿裝著貨物的貨船、和消費者又到處旅遊，尤其美國5月零售與就業人數大增，中國大陸的製造業活動持續上升，都被視為能反映商品價格趨勢往上走的證據。

隨著馬路上的汽車愈來愈多，美國原油期貨價近期已上漲至3月初來新高，每桶升破40美元大關，完全扭轉美國期油在4月底，曾因石油庫存量大增而破天荒地下跌至負值的局面。

像銅和錫等工業金屬價格第2季以來已累計大漲逾15％，就連棉花等農產品價格也持續走高。部份投資人認為在需求增加的帶動下，商品價格可望進一步上漲。

自然資源投資公司G&R Associates合伙人高林（Leigh Goehring）認為現在是難得的投資機會。因為商品供應之前遭受疫情重大影響而減少，現在需求回升即可望推高商品價格。

儘管外界擔心全球新增確診人數急速增加，可能會打擊商品行情的多頭走勢，但部份交易商看好在需求回升的帶動下，商品的多頭行情會持續走下去。加上供應減少和各國政府增加基礎建設來刺激經濟，都能防止商品價格再次大跌。

(工商 )