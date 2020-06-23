於今年度達成HBL二連霸的能仁家商籃球隊日前到新北市雙峰國小進行校際交流活動。（新北市教育局提供）

於今年度達成HBL二連霸的能仁家商籃球隊日前到新北市雙峰國小進行校際交流活動。（新北市教育局提供）

於今年度達成HBL二連霸的能仁家商籃球隊日前到新北市雙峰國小進行校際交流活動，由籃球隊的大哥哥與小朋友分享奪冠的喜悅，也一同分享要達成這項成就背後所付出的辛苦與努力。除此之外也進行了籃球交流活動，並與HBL冠軍隊進行三對三鬥牛，學生直呼「超級過癮的！」

位於新店區的能仁家商籃球隊由林佳生校長帶領之下，來到了同樣位於新店的山林小學-雙峰國小進行交流，小朋友一得知這消息便很期待，尤其是每年都會收看HBL的同學，更是興奮，因為平時要去現場看球機會很少，現在全部球員都來到了學校，而且還有進行籃球教學，真的是難得的機會！

能達成二連霸的球隊很少，而且又是以全勝戰績封王更是難能可貴。球員提到，雖然我們的訓練場地不是最好的，也時常會有遇到困難的時候，但是我們全隊一心，努力克服困境，大家團結一致才會有這樣的結果。

雙峰國小六年級學生林震豪說，他對於大哥哥們的精神感到敬佩，尤其是在逆境之中如何克服難關時的心態很值得學習。雙峰國小學務主任林唐禾表示，每個人都不喜歡輸的感覺，與其輸了垂頭喪氣、怨天尤人，倒不如在平時就做好準備「機會是留給準備好的人」。有時輸了怪場地、怪設施，但透過能仁冠軍隊伍的分享，讓我們知道，他們也是克服的許多訓練場地的限制，最終獲得很好的成績，如同佳生校長給雙峰孩子的一句話：「什麼都有不代表能贏，什麼都沒有不代表會輸」，也希望在今天的交流活動中，大家能有很多收穫。

雙峰國小校長王耀德表示，感謝能仁家商促成這次的交流活動，雙峰國小在推行品德教育時，常常與同學分享一些面對逆境的故事，也曾經在家長日時分享能仁家商在比賽時，面對逆境堅持到底逆轉勝的比賽片段。

王耀德說，這次很高興有這機會，透過球員的心路歷程分享，傳遞更多堅定志向、永不放棄的精神。期許雙峰的孩子能夠學習到這堅毅的精神！面對任何事情千萬不能妄自菲薄、自暴自棄，而是要把自己不足的地方補足，在自我做好充足準備之下，勇於面對各式各樣的挑戰，才能活出精彩亮眼的人生！

(中時 )