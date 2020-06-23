當總統府與外交部均出面強調釣魚台是我國領土時，駐日代表謝長廷卻宣稱日本從1971年起就對釣魚台有「事實管領權」，更質疑當時國民黨政府未作強烈抗議。值此領土主權遭外國侵犯時刻，駐日大使不積極對日本與國際強調釣魚台屬於我方，反而聲稱日方有「事實管領權」，謝長廷愧對國人。

首先，控制一塊領土與擁有該處的治權或主權，是三個不同層次的概念。控制一塊領土可能是基於戰爭等非法手段達成，無法獲得國際和領土原有國的承認；有時被承認擁有某塊領土的治權或管轄權，仍不等於擁有該處的主權，例如租界就是治權與主權分屬不同國家的特殊領域。

因此儘管釣魚台實際上被日本所控制，卻是當年美國違反《波茨坦宣言》中戰後日本領土應由盟國共同決定的規定，擅自將釣魚台移交給日本掌控，中華民國政府當然沒有理由要認可日本對釣魚台的統治權，謝長廷可以說釣魚台現由日本實際掌控，但他卻使用「管領權」三個字，是承認日本擁有釣魚台治權，所以日本統治當地並驅趕我國漁船的行為都是合法的嗎？

國際公法上對於領土的取得，有一種時效取得的規定，如果一塊領土被一個國家長期控制，別的國家也都未予抗議，時間久了控制方將可取得該處的主權。如今蔡總統和外交部是抗議了，但是我們的駐日代表卻承認日本有「管領權」，豈不是公然扯後腿？

謝長廷又批評當年國民黨政府缺乏作為，實際上美日簽移交協議後，國民黨政府即派敦睦艦隊前往釣魚台海域，我駐日大使向日本外相嚴正抗議，外交部長也在國內召見日本駐華大使表達不滿，誰說國民黨政府只會發聲明了事？英國的福克蘭群島被阿根廷占領時，朝野一致支持政府派兵；我們的釣魚台被日本侵犯時，謝長廷竟還忙著譴責在野黨，到底他是駐日代表或「助日代表」呢？

(中時 )