為期4天的端午連假即將從25日開始，不少人已安排旅遊行程，連假四天天氣如何？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出高壓勢力依舊，預計端午連假會「一路熱到爆」！僅有南沿海地區和山區要特別注意降雨。
中央氣象局表示，連假4天天氣可分成兩個部分來看，第一部分是25（四）、26（五），這兩天太平洋高壓勢力稍稍減弱，吹西南風，中南部地區位於迎風面，天氣稍微不穩定。白天多雲偶見陽光，但海面上水氣移入不定時會有一些降雨情況發生；東北部地區及其他山區要注意午後雷陣雨。
第二部分是26（六）、27（日），太平洋高壓勢力將再次增強，大部分地區天氣晴朗炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
「台灣颱風論壇」粉專指出，端午連假高壓將持續，全台將在酷熱中度過，4天天氣「一路熱到爆」，預估全台各地，天天上看33-36度。不過，粉專表示，全台山區和南部沿海2地區端午連假期間還是要注意降雨。
(中時電子報)
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