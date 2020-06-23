最近幾日天氣持續高溫炎熱，中央氣象局23日針對全台8縣市發布高溫特報，恐會出現38度以上氣溫，待在室外整個人都要被蒸發，更何況是野外動物根本難以承受如此高溫。日前在金門一處路口旁，一位女民眾發現草地上有個長條狀異物，走近一看竟是一尾翻肚的大蟒蛇，嚇得她瞬間花容失色。

民眾經過此路段時，被巨蟒嚇了一大跳。（圖／翻攝自臉書靠北金門）

有網友在臉書社團「靠北金門」發文指出，位在金門國家公園旁桃園路、環島南路二段路口旁的草地上，驚見1尾已倒斃翻肚的大蟒蛇，從牠身上的花紋判斷，疑似是緬甸蟒，粗估長達2公尺，被發現時一動也不動，且腹部朝上已明顯死亡，縣府建設處接獲消息後，立刻派出農林科人員到場處理。

巨蟒被發現時已明顯死亡。（圖／翻攝自臉書靠北金門）

有網友推測，應該是最近天氣太過炎熱，才會導致蟒蛇被活生生曬死；不過也有人懷疑，大蟒蛇恐怕是遭人殺害被棄置路邊。據悉，緬甸蟒是世界上最巨型的蛇類之一，屬東南亞地區的本土品種，多生長在熱帶雨林之中，一般常見於近水源處，體型最長可達7公尺，體重則可高達91公斤。

(中時電子報)