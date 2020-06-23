畢業季到，不少畢業生紛紛開始面試求職，但日前有網友分享了慘痛的面試經驗，明明過程和主管相談甚歡，但卻在問到這個問題時，原PO的回答讓結局瞬間反轉，最終竟然獲得感謝函，其他網友看到後都笑歪了。

原PO在PTT八卦版上發文指出，自己近日去某間科技大廠面試一個職位，當面試官詢問到對這個職位的了解程度時，原PO立刻清楚且正確的回答該職位的詳細工作內容，這時主管驚訝的問原PO，「哇！你很了解欸！你的資訊是從哪裡得知的？」，當他回答，「是上PTT蒐集資料的」那瞬間，面試官就打斷原PO的話，語帶凝重地說，網路上的事情不能信啦，很多人都在亂講，什麼血汗啊…」，彷彿剛剛的愉快氣氛是一場夢。

原PO透露，兩個星期後就收到感謝函，讓他也只能含淚吞下。而這篇發文吸引大批網友討論，不少人就笑，「想要這份工作還這麼白目XD」、「傻傻的 主管最希望的就是帶一群不懂反抗的愚民」、「笑死，總之我是信了」、「你怎麼會傻到講PTT 一堆高階主管都對PTT反感」。

(中時電子報)