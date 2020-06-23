聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization,WMO)表示，西伯利亞北極圈的維科揚斯克(Verkhoyansk)在上周六出現了超過攝氏38度的高溫，這是北極圈有紀錄以來的最高溫度。

美聯社報導，這個紀錄實在駭人聽聞，因此WMO在與俄羅斯水文氣象環境監測機構聯絡，核實維科揚斯克的溫度讀數。

維科揚斯克位在是西伯利亞東北部的北極圈地區，小鎮約有1300位居民。該鎮是地球上溫度範圍最極端的地區，冬季最低溫度平均到-49度，而夏季最高溫度到35度。

Temperature anomalies in May 2020, expressed as standard deviations from the average 1981-2010 in the @CopernicusECMWF #ERA5 reanalysis. Note the 5σ deviation in northwestern Siberia, would be a 1 in 100000 year event for a normal distribution of anomalies without climate change. pic.twitter.com/29u87uJ88o — Martin Stendel (@MartinStendel) June 9, 2020

不過，今年入夏一直在高溫，6月20日出現了37.2 度。6月21日也有35.2 度。

WMO發言人克萊兒‧努利斯(Clare Nullis)說：「西伯利亞東的這一特殊地區冬季極寒，但是土地廣大容易吸熱，因此夏季時溫度確實會到30度以上。然而即便如此，38度仍是相當罕見的。」

這些報告暗示了北極地區是全球暖化最快的地區，其升溫速度是全球平均水平的兩倍。

努利斯在日內瓦的聯合國簡報會上說：「今天早上我們已經看到了西伯利亞的衛星圖像，整個大地是一團紅色，令人震驚，也令人擔憂。」

該地區還常遭到野火的襲擊，再次加劇了氣溫。

(中時電子報)