大陸方面23日證實，印度與大陸軍方22日在印中邊界舉行軍長級會晤。據美國之音23日報導，印中達成雙方軍隊脫離接觸（disengage，或稱脫離戰鬥、停止戰鬥）以避免衝突或衝突升級的協議。6月15日，印中軍隊在雙方邊界地區的加勒萬河谷發生造成死傷的衝突。

在另外一方面，印度要求俄羅斯加快提供飛彈防禦系統和新式噴氣戰鬥機。

在23日的例行記者會上，大陸外交部發言人趙立堅介紹說，6月22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會晤。

趙立堅說：「此次會晤的舉行表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。」

與此同時，印度媒體報導說，22日這次印中軍長級會晤是應大陸方面的要求舉行的。會晤在邊界實際控制線大陸一側舉行，從當地時間上午11點半開始持續了將近11個小時。

印度方面提出要大陸限期從加勒萬河谷地區撤軍，撤退到今年4月的位置，恢復當地的現狀。印度方面也提出了大陸軍隊6月15日進行了「有預謀的伏擊」的問題，儘管雙方在6月6日達成雙方軍隊在那一地區脫離接觸避免衝突的協議。

印度方面公布6月15日在雙方軍隊以石塊、金屬棒和木棒進行的鬥毆中有20名印度軍人死亡，70多人受傷。大陸方面一直沒有公布中方的傷亡人數，但印度媒體說大陸一方死亡40人。這是50多年來印度和大陸在邊界一帶發生的傷亡規模最大的一次衝突。在最新的這場衝突中，雙方軍方按照1996年的協議都沒有動用火器。

在6月15日的衝突發生之後，印度修改了「不開槍」規則，授權其武裝部隊全權在雙方邊境實際控制線發生非同尋常的情況時「做出充分的應對」。

在印中關係緊張之際，俄羅斯成為一個顯著的外交角色。俄羅斯外長拉夫羅夫23日主持俄印中三方外長會議，以化解印中兩國的緊張關係。

與此同時，美國彭博社報導說，印度國防部長將在莫斯科會晤俄羅斯國防部長。預計雙方將討論的問題包括印中邊界問題，新德里希望俄羅斯提前交付印度購買的俄羅斯S-400飛彈防禦系統，以及希望購買俄羅斯製造的蘇-30和米格-29戰鬥機。

(中時 )