高雄1名人夫因結婚多年，與妻失去原有的性致，開始在外和小3幽會，多次前往摩鐵開房，並在床事進行中全程錄下。不料，原以瞞天過海的偷情關係，竟敗露在將自身手機借給愛子玩時曝露，人妻知曉後立即持影片提出告訴，卻遭到小3嗆話「寧願犯下殺人罪，也不願讓妳告通姦罪」，全案判決有期徒刑3個月，各自遭罰9萬與5萬元。

據了解，人夫因婚姻生活倦怠，為了追求新鮮感，開始在外幽會小3，並共赴摩鐵多次開房，還錄下全程床事運動過程。然而，人夫因某次將手機借給愛子玩遊戲時，不慎被小孩發現爸爸怎麼全身脫光光和1位女生在床上運動，進而將手機拿給媽媽觀看，偷情情節才全程曝露而出。

人妻氣不過親自找上小3理論，小3竟大言不慚嗆聲：「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」、「殺了情夫一家再自殺」等，甚至還電話威脅「今天不見明天見，你要搞大我陪你」，人妻進而氣憤向2人提出告訴

法院根據2人的訊息內容「現在我更是很清楚你不會為了我放棄你的家庭」、「身份證是要保命的」。法官審理時認為，人夫雖然與小3有過多次性關係，但卻是知情人夫已有家室並且結婚多年，因此全案判定小3與人夫各易得罰金9萬和5萬元，女方還需有期徒刑3個月，拘役50日。

(中時電子報)