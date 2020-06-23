（宏碁23日舉行線上全球新品發表，董事長陳俊聖除端出旗下超輕薄筆電、電競全系列及ConceptD全系列新品外，首次發表的全新產品線「Enduro」，亦宣布宏碁將搶進強固型筆電／平板市場。圖／宏碁提供）

今年受到新冠肺炎疫情影響，宏碁（2353）首度以線上直播方式舉行年度全球新品發表會，除了旗下主力核心產品線包括超輕薄筆電、針對創作者的ConceptD系列，及陣容齊全的電競Predator、Acer Nitro系列新品外，首次發表的全新產品線「Enduro」，也宣告宏碁將以強固型筆電及平板產品正式搶進強固電腦市場。

宏碁此回發表會前，即先以猜拳遊戲讓觀眾選擇發表的產品線順序，並分別以剪刀代表ConceptD系列、紙代表超輕薄的Swift系列，及石頭代表其前所未見的「Enduro」全新產品線。

針對輕薄機款，宏碁在今年第一季持穩拿下市占第一的Chromebook系列，此回端出了宏碁基於Project Athena創新計畫驗證的全新2K、可翻轉Chromebook Spin 713，與超輕薄系列的Swift 5。

接著在ConceptD系列產品線，可翻轉筆電的創新ConceptD 3 Ezel強調可為創作者提供最直覺的創作體驗，及六種不同的站立、展示、漂浮、分享、傳統筆電與平板模式，另還有符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100、ConceptD 3筆電與適用於專業電腦繪圖工作的三款ConceptD顯示器等新品。

隨後上場的宏碁全新產品線Enduro，一口氣就端出兩款筆電、兩款平板的強固型電腦產品，董事長陳俊聖更直接在現場將手中的強固筆電直摔落地、強調其能在絲毫無損的情況下正常使用。

另在壓軸的電競產品線，宏碁則推出包括Predator旗下Helios 700／300、輕薄Triton 300及Acer Nitro 7等4款電競筆電全面升級外，全新的Orion 9000／3000與Nitro 50電競桌機，含括了從高階到入門新手的不同需求。

最後，宏碁此回在電競椅上亦大作文章，繼去年與OSIM合作推出其第二代電競座艙後，今年再攜手OSIM、推出針對肩、頸、腰背等三種自動按摩程序的電競按摩椅，頭枕兩側並內置藍牙音響、無需另配戴耳機。

(工商 )