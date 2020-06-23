（「陸府森山」尚未正式公開、目前已熱銷逾八成，每坪成交均價43萬元，創下區域房價新高！圖／曾麗芳）

位於11期崇德路上的寶麗金餐廳，上周以每坪單價逾138萬元高價賣出，創下11期土地價格新高；無獨有偶，同樣位在11期的「裕毛屋」崇德店，近日也以每坪150萬元開賣，可望續創11期地價新高。隨著11期土地售價飆漲，帶動區域房價跟著水漲船高，11期崇德生活圈豪宅聚落已成形！

其中，陸府建設在北屯區的大樓預售首案「陸府森山」，尚未正式公開、目前已熱銷逾八成，每坪成交均價43萬元、最高單價站上5字頭，均創下11期房價新高！

此外，龍寶建設、國泰建設插旗北台中推案，不約而同首選11期作為推案前哨站。其中，龍寶「仁美臻邸」產品規劃42至71坪，每坪單價在38至42萬元間，可說是公開即完銷，近期即將完工交屋；龍寶由於11期新案大受歡迎，目前醞釀在11期推續案，可望再掀搶購熱潮。

另外，國泰「PLUS+」案，產品規劃40坪與50坪，每坪開價36至45萬元間，同樣創下短時間內完銷紀錄。

陸府建設表示，「陸府森山」為11期首座宜居建築住宅，戶戶規劃植樹大陽台，產品規劃為56、65、95坪，是11期區域內少有的換屋型產品，每坪開價39至52萬元；其中，65坪與95坪產品，潛銷期間已銷售八成以上，而總戶數僅52戶，醫生買家就超過20戶，還有自營商與科技主管等行業。

由於崇德商圈的消費機能齊備，包括「陸府森山」、「龍寶仁美臻邸」等新案，不僅深受北屯區域客的青睞，還磁吸不少來自西屯、南屯區的跨區置產客。

陸府建設表示，吸引跨區置產客的主因，在於11期的未來發展潛力，包括百貨業南霸天-漢神百貨與中信金合作的「洲際娛樂商城」，確定進駐11期崇德商圈；籌備多時的台中巨蛋園區與11期崇德商圈串連後，區域內的商圈與前景雙倍加乘；此外，緊鄰的14期地價每坪飆破60萬元，吸引豪宅建商爭相搶進，更凸顯11期的增值潛力。

(工商 )