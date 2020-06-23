（DUSKIN供應全台小七空氣除菌噴霧，以對應連假移動人潮防疫需求。圖／DUSKIN提供）

看準疫情解封、端午連假將帶來移動潮，在防疫不可少前提下，DUSKIN全台小七推出除菌、清潔一次購足，包括新加坡航空機上專用淨可立空氣除菌噴霧、除菌清潔液、酒精乾洗手等11項商品一律88折優惠。

DUSKIN表示，今年年初的疫情效應帶動酒精及抗菌洗手液等相關商品翻倍成長，供不應求，而自我防護意識下，也帶動一波後疫情新消費觀；DUSKIN積極強化除菌商品結構，除與知名大藥廠合作之外，此次更引進新加坡淨可立(GermKiller)系列，首波兩支明星商品空氣除菌噴霧、除菌清潔液，提供後疫情時期、甚至進入盛夏腸病毒盛行等清潔除菌需求。

DUSKIN指出，淨可立旗下二支明星商品，除了空氣及物品除菌外，亦兼具除臭力，無論搭乘大眾交通工具、計程車等車內空氣淨化消毒、甚至是公用廁所、KTV包廂等空氣的除菌消臭皆可使用，且便利隨身攜帶。

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