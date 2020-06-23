拜逐步解封所賜，歐美製造業活動緊縮已連續兩個月大幅放緩。歐元區與美國6月製造業採購經理人指數（PMI）初值雙雙升至4個月高點，法國更重返擴張軌道。

研調機構IHS Markit最新報告顯示，美國6月製造業PMI初值由5月的39.8勁升至49.6，創下4個月新高，並優於市場預估的48，距離景氣榮枯分水嶺50只有咫尺之遙。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「最新PMI初值顯示，美國經濟萎縮已大幅緩和。」

另據IHS Markit公布，歐元區6月製造業PMI初值由5月的39.4升至46.9，儘管數據仍在50之下，卻創下4個月新高，並超越市場預估的43。

威廉森表示：「歐元區6月PMI數據顯示商業活動緊縮再次明顯減緩。產出與需求仍然下滑，但已不再崩跌。」

威廉森指出，儘管第二季國內生產毛額（GDP）仍可能出現前所未見的降幅，但6月PMI數據上升激起外界期望，解封可望終止經濟持續走下坡。

根據路透社調查，預估歐元區第二季經濟恐下滑12.5％。

法國為歐元區PMI報告的最大亮點，6月製造業PMI初值由5月的40.6強彈至52.1，創下21個月新高紀錄，一舉重返擴張領域，表現傲視歐元區會員國。

歐元區最大經濟體德國6月製造業PMI初值由5月的36.6升至44.6，亦升抵3個月新高。

威廉森表示，雖然在疫情最嚴峻的時刻，法國的PMI衰幅大於德國，但法國現已重回擴張軌道。此外，德國和其他歐元區國家的PMI跌幅也放緩。

ING歐元區首席經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）表示：「儘管歐元區持續傳出新冠肺炎確診案例，顯示病毒尚未滅絕，且爆發第二波疫情的風險仍在，但解封為經濟注入活力。

(工商 )