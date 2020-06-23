韓國瑜於6月6日被罷免高雄市長一職，中選會在6月12日公告罷免案投票結果，而依據選罷法第118條規定，被罷免人得自罷免投票結果公告之日起15日內，提起罷免無效之訴。換言之，也就是在6月27日前，韓國瑜都可以提起罷免無效之訴。

若韓國瑜提起罷免無效之訴，訴訟結果很可能拖過今年12月25日，根據地方制度法第82條，直轄市長去職，應在3個月內完成補選。但所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。因此就由代理市長楊明州代理到2022年為止，陳其邁就無法參加此次補選。

雖然韓國瑜已經於6月9日下午在臉書發文，證實不提訴訟，尊重人民意志。且國民黨已於今（23）日徵召高雄市議員李眉蓁出馬競選高雄市長，不過在諮詢過程中，也的確將提訴作為選項。

另外，陳其邁於6月19日辭去行政院副院長正式生效後，有資深媒體人董智森建議，如果此時韓國瑜提起罷免無效之訴，對於陳其邁是大傷，如果韓國瑜不提，國民黨應祭出黨紀，命令韓國瑜提出訴訟。

不過，國民黨籍的桃園市議員「村長」詹江村則認為，實在不忍心要求韓國瑜提起訴訟，尤其韓國瑜在這段期間，被親綠媒體攻擊到體無完膚，應該讓韓國瑜休息一下。

詹江村更指出，如果韓國瑜提出罷免無效之訴，固然對民進黨或是陳其邁是絕招，會造成重傷，但是「傷人1萬，自損7千」，誰會自損？當然韓國瑜會受損，他實在不忍心看到韓國瑜再受傷，因此並不建議韓國瑜提訴。

(中時電子報)