民眾黨宣布徵召高雄市親民黨籍議員吳益政參選高雄市長，藍白合作宣告破局，吳益政晚間接受本報訪問表示，他今天因公務北上意外與柯文哲碰面，很短時間內決定參選，主要是想藉由參選凸顯高雄市財政困難的結構問題，他更向民進黨喊話，中央只要補高雄800億統籌分配款差額，「我退選、幫陳其邁助選都可以！」

吳益政表示，今天他到台北，是上周已約好與台北市環保局長討論北高兩市合辦氣候變遷會議，中午12點約在環保局吃飯，傳來國民黨提名李眉蓁參選的消息，當時民眾黨高市黨部主委馮啟彥打電話給他，問他在哪裡，然後馬上約成下午1點和柯文哲見面。

吳益政說，先前他已表態，認為1對1參選才有機會，沒想到民眾黨真的私下去運作，試圖和國民黨人士談合作，希望雙方都不派人，共推無黨籍參選，「成功不必在我，沒想到國民黨就是不理，決定自己要硬幹；也沒想到民眾黨這麼積極去遊說」。

他表示，今天中午的會談，他問柯文哲「如果選不好怎麼辦」，結果柯P竟回答「沒關係，藉參選平台把你的理念好好講清楚就好」，因為這句話他被說服，決定當場加入民眾黨，但並未退出親民黨，也透過黨中央祕書向主席宋楚瑜報告，不過宋今天沒上班，尚未回應他。

吳益政說，他在高雄耕耘10多年，連任5屆立委，但藍綠都不理他，「乾脆搞大一點讓大家聽聽我的聲音」，他說，高雄最大問題就是不管中央藍綠執政，都不解決高雄結構問題，縣市合併前中央答應給原縣、原市的統籌分配款不會變動，結果還是少了800億，造成市府財政困難。

高市府費勁心力，把9家石化業者總公司遷到高雄，年營業額多了1兆，統籌分配款才多十幾億，無法真正解決問題，他向中央喊話，現在是民進黨執政，把800億補給高雄，他就退選並反過來幫陳其邁助選，或者修法規定市長、民意代表在職期間不得參選或擔任公職，他也退選，「不要每次都雙重標準！」

吳益政坦言，目前心情很矛盾，也知道接下來一定會有人罵他分裂藍軍，但既然已經決定參選，只能歸零思考，回歸初衷。

(中時 )