游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節。（游景明提供）

游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節。（游景明提供）

端午節將至，新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明與永和區中興里里長林東誼日前前往台北市萬華區龍山寺關懷街友。

游景明表示，龍山寺附近有不少弱勢民眾，他們需要社會的溫情，希望藉由這樣的行動可以給予他們溫暖，感受到社會的善心，安心、開心過端午節。

此外，游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節，除了致贈肉粽感謝警員辛勞外，另外致贈破獲槍械破案獎金及每位警員500元便利商店禮券，感謝他們於疫情期間無私奉獻，讓台灣可以免於新冠肺炎威脅。

(中時 )