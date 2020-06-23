端午節將至 永和警友站關心萬華弱勢 22:452020/06/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 端午節將至，新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明與永和區中興里里長林東誼日前前往台北市萬華區龍山寺關懷街友。（游景明提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節。（游景明提供） 游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節。（游景明提供） 端午節將至，新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明與永和區中興里里長林東誼日前前往台北市萬華區龍山寺關懷街友。 游景明表示，龍山寺附近有不少弱勢民眾，他們需要社會的溫情，希望藉由這樣的行動可以給予他們溫暖，感受到社會的善心，安心、開心過端午節。 此外，游景明與永和警友站幹部、新北市議員羅文崇前往永和警分局永和派出所賀節，除了致贈肉粽感謝警員辛勞外，另外致贈破獲槍械破案獎金及每位警員500元便利商店禮券，感謝他們於疫情期間無私奉獻，讓台灣可以免於新冠肺炎威脅。 (中時 ) #永和 #景明 #友站 #端午節 #警員 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 親弟痛訴「這輩子不用往來」謝淑薇終於回應再爆驚人之語 - 生活 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 搶中衛口罩看這！屈臣氏今早網路開賣 各通路整理包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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