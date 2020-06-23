在燠熱台灣生活不可或缺的冷氣，被許多民眾當成是電費帳單裡的首要之惡，不過省電達人黃建誠用數據告訴你：家裡常備的電鍋和開飲機，「一整年都是隱藏版吃電怪獸」，聰明用這兩個小家電，幫你省出吹冷氣的電和錢，環保節能與舒適生活一舉兩得。

黃建誠表示，以４到６坪小房間使用的冷氣來說，吹１小時冷氣約耗近１度的電力，但是電鍋加熱和保溫時，「其實和使用小型冷氣的電力幾乎差不多」。

◎加熱用小家電 長年默默吃電吃錢

黃建誠指出，電鍋１天使用１小時就會耗費１度電，１年下來就耗掉３６５度。而電鍋通常使用時間往往不止１小時，如果加上長時間保溫，耗電量其實跟吹冷氣不相上下。

除了電鍋以外，開飲機或是電熱水瓶的耗電量也屬於吃電怪獸級。黃建誠指出，雖然以１０公升電熱水瓶來算，每天耗電大約２度，看似不多，但民眾通常每天２４小時持續使用，即使夏天也不例外，那麼一年下來就用掉７３０度電，「這都是無謂的浪費！」

黃建誠更指出，當開飲機或電熱水瓶一直保持有水且保溫狀態的話，「水質會越來越惡化，如果住在自來水水質較差的區域，水瓶內長久貯水更會堆積水垢」。

(家中的電鍋和電熱水瓶，長年耗電量不容小覷。圖片來源：陳德信攝)

打敗隱藏版吃電怪獸！超實用小撇步：

電鍋：

．米洗好入鍋先別插電，浸泡白米約半小時再插電開煮，可減少煮熟所耗時間。

．蒸煮食物時，外鍋使用約６０度以上的熱水，省下電鍋將低溫水加溫到沸騰的電力，約可減少３０－４０％的煮飯時間與所需電力。

．盡量算好用餐時間再使用電鍋，減少保溫待機的時間，記得拔下插頭，以免自動保溫功能繼續耗電。

電熱水瓶／開飲機：

．善用免插電的保溫瓶與冷水壺：將電熱水瓶加熱過的水，一部分倒入免插電保溫熱水瓶，另一部分稍冷卻後倒入冷水壺，並將電熱水瓶電源拔掉，省電又可避免空燒引發火警。

．夏天熱水量需求較少時，可選用瓦斯爐煮水。

．定期清理水垢。黃建誠強調，水垢不但讓水質惡化，也會讓電熱水瓶在使用時聲音變大，出水不順，加熱時間也會拉長而費電。

．善用定時器：部分形式的電熱水瓶本身就有定時功能，或是使用市面上檢驗合格的電源定時器，像是上班族可以設定在白天斷電九小時，傍晚回到家就有熱水可用。

曾經出版《省水電瓦斯５０％大作戰》一書，全力推廣節能救地球妙招的黃建誠，語重心長強調，省１度電看似小事，但是「真正有效且正確用電態度，才是節電的根本」。只要掌握正確使用各種電器的小常識，夏天就能省出可供吹冷氣的電力，避免強迫自己摳門省電，不敢吹冷氣反而熱到中暑傷身。養成好習慣後，一年四季都能省下大筆冤枉錢，更可以為環保節能盡最大心力，一舉兩得！

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(中時電子報)