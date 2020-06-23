儘管台積電受到川普政府壓力，無法接受華為海思的訂單，但外資最新報告指出，台積電在蘋果、聯發科等客戶拉高訂單的帶動下，明年（2021年）營收仍有6%成長，即使華為完全停止下單，台積電「打斷手骨顛倒勇」，再度拉大與競爭對手三星的差距。

韓媒BusinessKorea引用瑞士信貸報告表示，台積電2021年營收將年增6%，達到377.11億美元（約台幣1.1兆元）。其中，聯發科明年將向台積電加碼下單14億美元，蘋果更追加21億美元訂單，聯發科在台積電營收占比分別提高3.3%來到8.2%、蘋果則增加3.7%來到26.4%。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新統計，台積電今年第2季全球晶圓代工市場占達51.5%奪下第一，三星以18.8%居次，而從2019年開始，三星的市占就維持在18%~19%左右，沒有更大幅成長。

台積電市占超前三星的原因，除了先進製程技術領先外，還擁有一大票死忠客戶。韓國證券公司SK Securities日前推出報告指出，台積電在5奈米製程方面每單位的電晶體數高於三星，明年如期試產的3奈米製程也將強壓三星。預期蘋果明年新iPhone搭載A13處理器，可能由台積電獨家生產，三星搶單機會再度落空。

另外，台積電不僅跟聯發科、蘋果客戶合作，近期積極下單的高通，以及輝達（ NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等明年都有訂單規劃，台積電有望續衝營收成長。

看來，美國擴大對華為出口限制，對台積電影響相當有限，而三星想取代台積電、搶下全球晶圓代工霸主地位，未來可能要花費更多時間。

(中時電子報)