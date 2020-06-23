新北市新店區太平宮捐贈新店警分局20組太陽能LED警示燈，裝設於易肇事路段外，另有測距輪、爆閃燈等交通裝備。（新店警分局提供）

新北市新店區太平宮捐贈新店警分局20組太陽能LED警示燈，裝設於易肇事路段外，另有測距輪、爆閃燈等交通裝備。（新店警分局提供）

新北市新店警分局為防制交通事故，改善用路環境，除加強交通執法，更針對易肇事路段、路口實地辦理會勘，尋求改善的空間，以減少車禍事故的發生。

新店區太平宮得知警方的用心後，不僅熱心捐贈20組太陽能LED警示燈裝設於易肇事路段外，另有測距輪、爆閃燈等交通裝備，提昇員警的執勤安全及增進處理事故的效能。

警方20日針對轄內易肇事路段安康路、坪林北宜公路及烏來等地區加裝太陽能LED警示燈，以高亮度紅、藍燈交錯閃爍，藉此提醒駕駛人注意前方路況，提前減速。根據統計，山區道路事故主要肇因為駕駛人未注意車前狀況造成，由於路況不熟悉，加上缺乏警覺性，以致於未能即時採取安全措施。

警方呼籲駕駛人，切勿超速行駛，行經危險路段，適當放慢車速並注意對向來車狀況，才能保障行車安全。

新店警分局表示，交通事故防制一直是警方的重點工作， 將持續針對易肇事路段辦理改善，期能對用路人多一層防護及保障，進而降低交通事故。

(中時 )