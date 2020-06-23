（新台幣兌美元升值，也無法帶動外幣保單買氣。圖／本報資料照片）

新冠肺炎讓保險行銷受阻，即便新台幣升值也提振不了。金管會23日公布前四月外幣保單新契約保費，共達新台幣1,603億元，比去年同期衰退21％，其中4月因為防疫、執行社交距離，業務員無法上保戶家行銷，單月外幣保單銷售僅約新台幣271億元，創半年來單月新低，比去年同期衰退近45％。

壽險業原本極看好今年外幣保單的銷售量，尤其是美元保單，主要是美元保單責任準備金利率比新台幣高，宣告利率也還有3％以上，賣相比新台幣保單佳，同時新台幣走升，4月更是達29.8兌1美元，依往例保戶換匯投保美元保單的意願應會拉升。

但3月新冠肺炎漫延全球，台灣亦進行邊境管制、社交距離等，4月壽險整體新契約僅583億元，創86個月來新低，而4月外幣保單約新台幣271億元，占新契約保費的46.5％，即在1月及2月外幣保單過半後，3月及4月新台幣保單又賣得比外幣保單好。

到4月，所有外幣保單買氣都比去年同期衰退，美元投資型保單前四月銷售12.24億美元，美元傳統保單則賣38.63億美元，都是比去年同期衰退11％。

但衰退最多的外幣保單是人民幣投資型保單，前四月銷售4.68億人民幣，比去年同期少了18.55億人民幣，衰退80％，主要還是今年並沒有公司再推出前二年的熱銷款─人民幣目標到期基金保單，因此買氣大幅衰退；人民幣傳統保單則是前四月賣0.94億人民幣，衰退26％。

另外，去年熱銷的澳幣傳統型保單，今年前四月銷售1.33億澳元，也比去年同期衰退49％，澳幣投資型保單前四月賣0.97億澳元，則衰退28％

(工商 )