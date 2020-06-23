新北市新店區公所今（23日）與康宜庭生活藥局共同簽署企業防災合作備忘錄。（新店區公所提供）

近來極端氣候造成全球各地天災消息不斷，為減少災害發生時所造成的衝擊，提升並強化防救災能量及落實防災社區推廣，新北市新店區公所自107年導入「企業防災」概念，促使民間企業能量納入防救災資源，建立公、私部門防災合作關係及協助企業與鄰近社區建立交流的管道。

今年新店區公所持續尋求企業加入防災合作計畫，並於今（23日）與康宜庭生活藥局共同簽署企業防災合作備忘錄。總部設於新店的「康宜庭生活藥局」為連鎖之社區經營型態藥局，目前於雙北共有9家分店，自2002年起以專業的藥師解決民眾用藥問題，成為社區居民的好鄰居、守護在地居民的健康；由於今年初受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的影響，全球人類的生活、健康及經濟都受到很大的衝擊，康宜庭生活藥局不但願意提供物資供防救災使用外，同時運用企業專長，協助宣導居民用藥及防疫等相關健康諮詢，提供不同面向的資源，為新店區的防災能量注入新的活力。

新店區長林煌源表示，對於防災工作，政府能量有限，民間資源無窮，除先前納入裕隆企業防災車「行」的能量、白金花園酒店提供戶外收容「食」的能量及技嘉科技股份有限公司捐贈「通訊」設備外，今年與在地企業康宜庭生活藥局完成合作備忘錄簽署，有了藥局加入新店區的企業防災團隊，提供鄰近社區有關健康、醫藥等相關諮詢服務，相信在防災、防疫的工作上如虎添翼，加強了新店區的防災後盾，未來期盼有更多企業繼續加入防災工作的行列，打造新店成為耐災的韌性城市。

(中時 )