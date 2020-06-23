陳彥允去年8月推出單曲〈星海〉後沈寂至今，因受新冠肺炎疫情影響導致工作而停擺，但感情生活不停歇、新戀情似乎正悄悄萌芽中；他今（23日）晚上在私人IG的限時動態放上與一名外型亮麗的女子正面合照，女方半個身體緊貼在他身後並將下巴靠在他手臂上，關係看似親密，更令人匪夷所思的是，陳彥允IG主動追蹤的對象僅一人、也就是該名女子，好奇他今公開合照是為否認愛新歡前奏？對此，他所屬的老鷹音樂表示：「交友私事感恩關心 ，Sorry我們就不回應了。」

陳彥允以其創作才華及俊俏外型，一出道即獲大批歌迷喜愛，但桃花運似乎也頗為旺盛；他2018年4月底與篠崎泫，被目擊在街頭親熱擁抱，當時，陳彥允被質疑是篠崎泫與男團TOP1張家瑋戀情的第三者，引發諸多論戰。去年6月，陳彥允身邊的女伴換成一位長髮、大眼並擁有長腿的清秀女子，兩人在月夜時分，一起騎著腳踏車逛台北東區，不過這段感情最後同樣無疾而終。如今相隔一年，陳彥允身旁女伴再度換人，據悉女方同為圈內人，目前為時裝、廣告等商業活動模特兒，外型濃眉大眼且身材姣好。

(中時 )