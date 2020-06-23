新北市中和警分局積穗派出所警員賴炯憲、朱哲賢協助迷途老嫗返家。（中和警分局提供）

新北市中和警分局積穗派出所警員賴炯憲、朱哲賢1日晚間11時許巡邏行經中和區民安街一帶，見一名72歲張姓老嫗向賴、朱2員揮手示意停車，員警見張嫗神情緊張又答非所問，無法正常回答，並將其帶返所用警政系統查證，順利聯繫家屬助返家。

員警立即停車詢問，關心老嫗是否需要協助，老嫗向警方表示，雙腳很疲累，無法行動，想要回家，員警進一步詢問老嫗的住家地址，但老嫗表達不清楚，疑似患有失智症，面對員警提問皆答非所問，只不斷地講著生理狀況的疲累與返家的心情，於是便將老嫗先帶回派出所休息，並提供杯水止渴。

由於過程中老嫗都神情緊張，緊握拳頭，於是同仁持續安撫老嫗的情緒，並比對失蹤人口系統資料，經確認為通報的失蹤人口，便立即通知家屬至派出所將老嫗帶回，家屬見老嫗平安無事，也放下心中的一顆大石，頻頻對警方表達感謝之意。

中和警分局表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )